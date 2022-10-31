Шольц заявил о расширении сотрудничества с Бразилией после победы на выборах Лулы да Силвы

Канцлер Германии поздравил его с победой

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел в понедельник телефонные переговоры с победившим на президентских выборах в Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, в ходе которых выразил надежду на расширение сотрудничества с Бразилией в будущем. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Сегодня канцлер [ФРГ Олаф] Шольц поговорил по телефону с избранным президентом Федеративной Республики Бразилия Луисом Инасиу Лулой да Силвой", - отметил Хебештрайт. "В телефонном разговоре канцлер Шольц поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах. Оба согласились расширять и углублять отношения между Германией и Бразилией", - подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

30 октября в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента - консерватора и действующего президента Жаира Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов.