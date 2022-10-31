Зеленский обсудил с генсеком ООН зерновое соглашение

Президент Украины ранее заявил, что Киев продолжает исполнять свои обязательства по зерновой сделке

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в понедельник по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеришем действие зернового соглашения.

"Провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Подтвердил приверженность Украины зерновому соглашению", - написал Зеленский в своем Twitter.

Ранее в понедельник Зеленский во время совместной конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой заявил, что Киев продолжает исполнять свои обязательства по зерновой сделке.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".