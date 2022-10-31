Экваториальная Гвинея закрыла сухопутные границы в связи с предстоящими выборами

Решение о закрытии границы призвано не допустить проникновения в страну групп, которые могут дестабилизировать избирательную кампанию

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Экваториальная Гвинея закрыла в понедельник свои сухопутные границы в преддверии предстоящих в ноябре президентских и парламентских выборов. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на администрацию президента африканской страны.

"Решение о закрытии границы призвано не допустить проникновения в страну групп, которые могут дестабилизировать начинающуюся 3 ноября президентскую избирательную кампанию", - цитирует оно своего собеседника.

Экваториальная Гвинея имеет сухопутные границы с Камеруном и Габоном. Международное воздушное и морское сообщение продолжают осуществляться в полной мере.

Главным кандидатом на победу на предстоящих 20 ноября президентских выборах является действующий глава государства Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Он непрерывно находится на посту президента 43 года. Конституция страны позволяет 80-летнему Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого избираться в очередной, шестой по счету раз. Одновременно с президентскими выборами состоятся выборы в обе палаты национального парламента.