Reuters: КНДР призвала Республику Корея и США прекратить совместные военные учения

На учениях Vigilant Storm привлечено около 240 самолетов

СЕУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел КНДР призвало США и Республику Корея прекратить крупномасштабные военные учения в регионе и назвало их провокацией. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ситуация на Корейском полуострове и в его окрестностях снова вступила в фазу серьезного противостояния "силы на силу" из-за непрекращающихся и безрассудных действий США и Южной Кореи", - приводит агентство слова из заявления.

Военные Республики Корея и США начали в понедельник пятидневные учения Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов, подобные по масштабу маневры ВВС не проводились на протяжении почти пяти лет. Нынешние учения похожи на маневры Vigilant Ace, проведение которых было остановлено в 2018 году при предыдущем южнокорейском президенте Мун Чжэ Ине, стремившемся к диалогу с КНДР. Тренировки авиации состоятся на фоне заявлений Сеула и Вашингтона, что КНДР может провести ядерное испытание.