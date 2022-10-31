Макрон назвал победу Лулы на президентских выборах в Бразилии "замечательным событием"

Президенты обсудили возобновление отношений "во всех областях, приоритетными среди которых будет защита климата и биоразнообразия"

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Франции считает победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии "замечательным событием". Об этом французский лидер заявил в телефонном разговоре со своим новым бразильским коллегой.

"Я с нетерпением ждал этого момента, чтобы возобновить стратегическое партнерство на уровне, который отвечает нашей истории и проблемам, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Макрон. Фрагмент видеозаписи телефонного разговора французский лидер опубликовал в своем Twitter в понедельник.

"Поздравляю тебя с победой, которую мы считаем замечательным событием", - подчеркнул Макрон.

Как сообщили в Елисейском дворце, президенты обсудили возобновление отношений "во всех областях, приоритетными среди которых будет защита климата и биоразнообразия".

В свою очередь, Лула да Силва отметил, что "это счастливый день, поскольку он позволяет стране вернуться к демократии".

30 октября в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента - консерватора и действующего президента Жаира Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов.