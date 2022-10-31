МАГАТЭ начало инспекцию на двух объектах на Украине

Работы скоро завершатся

ВЕНА, 31 октября. /ТАСС/. Эксперты МАГАТЭ начали инспекцию на двух объектах на Украине в соответствии с поступившим ранее запросом Киева. Об этом агентство сообщило в понедельник в Twitter.

"Как сообщил генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси, инспекторы МАГАТЭ начали и вскоре завершат работы по проверке на двух объектах на Украине по просьбе украинского правительства. Позже на этой неделе он [Гросси] представит свои первоначальные выводы по результатам этой деятельности", - говорится в сообщении.

Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге на прошлой неделе сообщил, что Минобороны России привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, данный вопрос поднят Россией на уровне Совета Безопасности ООН. Российская сторона также назвала объекты на Украине, где может вестись такая работа.

В связи с обнародованной Россией информацией Киев направил в МАГАТЭ запрос о том, чтобы регулятор прислал на указанные объекты инспекторов.