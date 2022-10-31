Косачев: Россия будет пресекать атаки в Черном море всеми средствами

Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что мнение Госдепа не может служить основанием "ни для чего, находящегося вне пределов компетенции США"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия и дальше будет пресекать любые атаки в свою сторону в Черном море всеми средствами, включая зерновую сделку, невзирая на позицию Госдепартамента США. Такое мнение выразил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Так он прокомментировал заявление руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, что, по мнению США, атака на корабли Черноморского флота не может служить основанием для приостановки участия России в зерновой сделке.

"Атаки на РФ в Черном море будут и далее пресекаться всеми имеющимися у России средствами. Включая зерновую сделку", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что мнение Госдепа не может служить основанием "ни для чего, находящегося вне пределов компетенции США". "Попытки распространить юрисдикцию США на вопросы, находящиеся вне его компетенции, ничтожны с точки зрения основополагающих основ, норм и правил международного права. Никаких оснований", - добавил Косачев.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что из-за теракта 29 октября, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". Атака, по данным военного ведомства, была совершена с помощью девяти беспилотных летательных аппаратов и семи автономных морских беспилотных аппаратов.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия, в том числе с участием Турции, готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца.