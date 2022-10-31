В США заявили, что хотят вести с КНДР содержательный диалог

Пхеньян не отвечает на предложения Вашингтона, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов придерживается дипломатического подхода в своих отношениях с КНДР и хочет вести с республикой обстоятельный диалог, но Пхеньян не отвечает на предложения американской стороны. Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Полная денуклеаризация Корейского полуострова была нашей целью с момента завершения обзора нашей политики в отношении КНДР в прошлом году. И я не думаю, что это изменится в будущем. Мы продолжаем обращаться к КНДР и намерены придерживаться дипломатического подхода. Этот обзор также показал, что, по нашей оценке, дипломатический, практический, прагматический подход является лучшим средством для достижения всеобъемлющей цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил дипломат.

По его словам, вашингтонская администрация "хотела бы, чтобы КНДР вступила в серьезный содержательный диалог по этому вопросу". "До сих пор они этого не сделали. Мы ясно дали понять, что у нас нет предварительных условий для диалога. Похоже, что КНДР занимает другую позицию. Но мы считаем, что путем диалога и дипломатии мы сможем наиболее эффективно достичь нашей конечной цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Его спросили, существует ли вероятность того, что Соединенные Штаты в конечном итоге признают КНДР ядерной державой. "Это не входит в нашу политику. Я не ожидаю, что это когда-нибудь станет нашей политикой", - ответил Прайс.

Власти США ранее утверждали, что Пхеньян готовится к проведению ядерного испытания.