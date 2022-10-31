Суд в США отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина

Также суд подтвердил дату завершения предварительных слушаний, которое намечено на 5 января 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Суд в США отказался снять часть обвинений с россиянина Владислава Клюшина. Об этом говорится в документах, поступивших в понедельник в электронную базу окружного суда в Бостоне (штат Массачусетс).

Ранее защита Клюшина обратилась в суд с ходатайством о снятии части обвинений, связанных с предполагаемым участием россиянина в сговоре с целью осуществления мошенничества с ценными бумагами посредством применения специальных устройств. Адвокаты настаивали на том, что прокуратура в обвинительном заключении не предоставила доказательств того, что Клюшин имеет отношение к использованию средств электронного мошенничества в целях незаконной торговли ценными бумагами. Суд в понедельник отклонил это ходатайство стороны защиты.

Кроме того, суд подтвердил дату завершения предварительных слушаний, которое намечено на 5 января 2023 года, а также перенес начало рассмотрения дела жюри присяжных с 31 января на 30 января.

Клюшин был задержан 21 марта 2021 года в аэропорту города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт. Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако россиянин обжаловал это решение сначала в Федеральном уголовном суде Швейцарии, а затем в Федеральном суде. В августе Федеральное управление юстиции Швейцарии ответило отказом на просьбу России об экстрадиции Клюшина. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в Швейцарии. 18 декабря Клюшин был экстрадирован в США.

Россиянина обвиняют в США в причастности к хакерским атакам на американские компании, а также в проведении финансовых операций на основе конфиденциальной информации, которая якобы ранее была похищена.

При этом несколько американских СМИ со ссылкой на источники ранее сообщали, что Клюшин якобы может обладать информацией для расследования приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году.