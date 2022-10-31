Шольц и Зеленский призвали не ставить под угрозу реализацию зерновой сделки

Также канцлер Германии вновь заверил собеседника в дальнейшем оказании политической, финансовой, военной и гуманитарной поддержки Украины

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны призвали не ставить под угрозу зерновое соглашение, чтобы не усугублять ситуацию с продовольствием в мире. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер Шольц поговорил сегодня по телефону с президентом Украины Зеленским и обменялся мнениями о военно-политической и гуманитарной ситуации на Украине, а также о вариантах дальнейшей поддержки, включая восстановление", - отметил Хебештрайт. "Федеральный канцлер и президент Украины призвали не ставить под угрозу реализацию и продление зернового соглашения под эгидой ООН, чтобы не усугублять глобальную продовольственную ситуацию", - добавил он.

По словам представителя кабмина ФРГ, Шольц вновь заверил собеседника в дальнейшем оказании политической, финансовой, военной и гуманитарной поддержки Украины со стороны Берлина, защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Канцлер Германии, как заявил Хебештрайт, также осудил продолжающиеся, по его утверждению, "прицельные обстрелы гражданской инфраструктуры на Украине со стороны российских вооруженных сил". "Канцлер решительно отверг обвинения России в том, что Украина готовится применить так называемую грязную бомбу", - сказал представитель кабмина ФРГ. Шольц и Зеленский, по его словам, согласились, что независимое расследование МАГАТЭ, инициированное украинской стороной, устранит любые сомнения по этому поводу.

"Федеральный канцлер и президент Украины договорились продолжить тесный и конструктивный обмен мнениями и оставаться в тесном контакте", - резюмировал Хебештрайт.

Перед разговором с Шольцем Зеленский также обсудил по телефону зерновое соглашение с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеришем.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".