В Дании состоятся парламентские выборы

Участки для голосования открываются в 11:00 мск

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. /ТАСС/. Выборы в Фолькетинг (однопалатный парламент Дании) пройдут во вторник в скандинавском королевстве. После 27-дневной предвыборной кампании датчане должны будут решить, останется ли у власти правительство социал-демократов с поддерживающими его партиями или на смену ему придет союз правоцентристов.

Всего за 179 мандатов, два из которых достанутся представителям Гренландии и Фарерских островов, будут бороться кандидаты от 14 партий. Для прохождения в парламент требуется поддержка не менее 2% избирателей. Опросы общественного мнения показывают, что лидер крупнейшей в стране Социал-демократической партии (СДПД) Метте Фредериксен имеет шансы остаться у власти, однако ее левоцентристскому блоку потребуется поддержка Умеренной партии, созданной не так давно бывшим главой правительства Дании и бывшим председателем Либеральной партии (Венстре) Ларсом Лёкке Расмуссеном.

Участки для голосования открываются в 09:00 по местному времени (11:00 мск), прием голосов завершится в 20:00 (22:00 мск).

Причина новых выборов

Причиной досрочных выборов стал скандал с уничтожением норок в период пандемии, когда премьер-министр Фредериксен объявила их потенциальным источником распространения мутировавшего вируса COVID-19 и потребовала от звероводов избавиться от всех животных. Расследование инцидента привело к тому, что поддерживающие Социал-демократическую партию парламентарии от Радикальной Венстре выдвинули ультиматум: или новые выборы, или вотум недоверия кабинету министров. В Дании решение о новых выборах - если они случаются до истечения четырехлетнего срока с момента предыдущих - принимает премьер-министр. Последние парламентские выборы состоялись в королевстве 5 июня 2019 года.

Фредериксен возглавила правительство в 2019 году. Ее популярность взлетела вверх в самом начале пандемии, в первую очередь благодаря решительности премьера в борьбе с коронавирусом и активному присутствию в соцсетях, в которых выкладывала свои видеоклипы. Но, когда премьер приняла решение о массовом забое всех норок общей численностью более 15 млн, доверие к ней резко упало.

Постановление было принято 4 ноября 2020 года. Сама эта мера обошлась более чем в 600 млн датских крон (90,6 млн долларов). В январе 2021 года было решено, что звероводы получат компенсацию в размере 2,5 млрд долларов.

Дания являлась мировым лидером в области разведения норок. В датском животноводстве эта отрасль занимала третье место и ежегодно приносила доход примерно в 500 млн евро, что соответствовало 0,7% объема национального и 3,8% сельскохозяйственного экспорта. Норок в королевстве разводили 1 139 хозяйств. В августе председатель ассоциации производителей норок Таге Педерсен заявил, что возобновят работу не более трети фермеров.

Сейчас показатели доверия к действующему премьер-министру снова растут. Сама Фредериксен говорит, что пришло время "чего-то нового", а именно широкого коалиционного правительства с участием партий по обе стороны от политического центра.

Новые партии

5 июня 2021 года Расмуссен основал Умеренную партию. После 40 лет членства в Либеральной партии (Венстре) и двух сроков на посту премьер-министра ветеран датской политики после последних выборов сначала объявил, что не будет принадлежать к какому-либо политическому движению, но вскоре стало понятно, что его карьера далека от завершения. Теперь Расмуссен и его объединение находятся в топах опросов общественного мнения: новая центристская партия наберет, по их данным, более 11% голосов. Сам же лидер до сих пор отказывался выбирать правый или левый блок, что заставляло нервничать представителей других партий, мечтающих о победе на выборах.

Умеренные могут сыграть решающую роль в формировании кабинета. В местных СМИ рассуждают о том, не станет ли председатель новой партии следующим премьер-министром. Сам Лёкке Расмуссен дал ясно понять, что не прочь возглавить правительство и в третий раз.

Ингер Стёйберг называют одним из самых противоречивых политиков Дании всех времен. Она была членом Венстре, а также министром иностранных дел и миграции с 2015 по 2019 год. Настоящая известность пришла к ней, когда она отпраздновала ужесточение мер в области приема беженцев и опубликовала в соцсетях фото с тортом по этому случаю. В прошлом году Верховный суд приговорил ее к 60 дням ограничения свободы за должностное правонарушение - разделение попросивших убежища 23 супружеских пар, где жены еще не достигли совершеннолетия.

После приговора Стёйберг ушла из Венстре, и ей пришлось покинуть парламент. Еще весной 2021 года она носила электронный браслет, а в июне уже основала партию "Датские демократы" (ДД). Сейчас ДД могут набрать, по опросам, от 8 до 10% голосов. Треть их избирателей ранее поддерживали Датскую народную партию.

Согласно прогнозам, также принадлежащая к правому флангу Датская народная партия (ДНП) потеряет теперь еще больше избирателей. Став на выборах в 2015 году второй после социал-демократов с 21,1% голосов, она быстро утратила полученную поддержку и уже на следующих выборах в 2019 году довольствовалась лишь 8,7%. Потом ее популярность стала и того меньше. Сейчас за нее готовы проголосовать около 2% избирателей, если окажется меньше, то в законодательное собрание она не сможет пройти вообще.

После выборов 2015 года правопопулистская ДНП поддерживала буржуазное правительство и благодаря этому могла серьезно влиять на национальную политику. Но за последние годы часть сторонников ДНП ушла к другим партиям, включившим в свою повестку основные вопросы ДНП, такие как строгая миграционная политика и ужесточение наказаний за совершение преступлений. Лидер партии Мортен Мессершмидт также является неоднозначной фигурой, из-за чего многие члены ДНП покинули партию. Среди прочего ему вменяется подделка документов и растрата в бытность членом Европарламента средств ЕС.

Основные вопросы предвыборной кампании

В датских СМИ выборы называют референдумом о доверии премьер-министру Фредериксен. Несмотря на обвинения в стремлении к единовластию, в глазах общественности шансы ее выглядят в целом неплохо. Главный соперник нынешнего премьера - лидер Венстре Якоб Эллеман Енсен, сын бывшего председателя партии Уффе Эллемана Енсена, занимавшего пост министра иностранных дел в четырех правительствах. Он идет по стопам отца: имеет за плечами военную карьеру (служил капитаном во время балканских войн), потом занялся бизнесом, в возрасте 38 лет пришел в политику и стал министром окружающей среды и продовольствия в предыдущем правом правительстве.

Еще одним важным вопросом предстоящих выборов является климатическая повестка. Все участвующие партии много говорят о зеленом повороте и возобновляемой энергии, которые в последние месяцы стали особо популярной темой на фоне энергетического кризиса.

Проблема беженцев и миграции занимают на этих выборах отнюдь не ведущее место. Причина - схожесть взглядов и подходов всех партий, как правых, так и левых, считающих необходимым проведение более строгой политики в отношении мигрантов и беженцев.

Показатели опросов

В 2019 году социал-демократы получили 25,9% голосов. Сегодня социологи пророчат им 23,4%. Показатели Либеральной партии - 23,4% в 2019 году против 13,2% сегодня.

Распределение голосов для партий красного блока на настоящий момент выглядит следующим образом: Радикальная Венстре - 3,8% (соответственно 8,6% в 2019 году), Социалистическая народная партия - 9,5% (7,7%), Единый список - 6,5% (6,9%), "Альтернатива" - 1,7% (3,0%), партия "зеленых" - 0,6% (0,3%). Поддержка синего блока такова: ДНП - 1,9% (8,7%), Либеральный альянс - 7,3% (2,3%), Консервативная народная партия - 6,0% (6,6%), "Новые консерваторы" - 4,2% (2,4%), ДД - 8,1%, Христианские демократы - 0,6% (1,7%).

Неприсоединившаяся ни к одному из блоков Умеренная партия набирает 11,5%.