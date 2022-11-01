В США разочаровались отказом Косово прислушаться к призыву по автономерам сербов

В Госдепартаменте призвали Приштину и Белград продолжать взаимодействие в рамках диалога при посредничестве ЕС

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты разочарованы тем, что власти непризнанного Косова не прислушались к призывам Вашингтона продлить срок перерегистрации автомобилей проживающих на севере края сербов. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Вы знаете, что мы опубликовали заявление на прошлой неделе, в котором мы очень четко донесли наш взгляд и взгляд наших международных партнеров, который заключается в том, что правительство Косова должно отложить введение в действие [эти норм]", - сказал он. "Мы разочарованы и обеспокоены тем, что правительство Косова отвергло просьбу и совет главных международных партнеров", - подчеркнул представитель Госдепартамента. "Мы призываем Косово и Сербию продолжать взаимодействие в рамках диалога при посредничестве ЕС. Мы останемся в тесном контакте с нашими партнерами в регионе", - добавил он.

"Мы четко говорили как публично, так и в частном порядке, что международное сообщество, в том числе США, хочет полноценной отсрочки введения этих норм. Мы не хотим частичной отсрочки, мы не хотим их поэтапного введения, международное сообщество обратилось к правительству Косова с тем, чтобы оно ввело полноценную отсрочку", - продолжал Прайс.

Власти непризнанного Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, с 1 ноября 2022 года. Штрафы составят €150, гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.

Премьер-министр Косова Альбин Курти предупредил, что процесс замены должен завершиться до 31 октября. После этого автомобили с сербскими номерами будут изыматься на территории края. В ответ сербы, проживающие в Косово и Метохии, заявили, что окажут мирное сопротивление Приштине, если косовские албанцы начнут отнимать их автомобили с номерами сербской регистрации. Лидер сербов из Косова и Метохии Горан Ракич пригрозил при таком сценарии блокировать все въезды и выезды из Косова.