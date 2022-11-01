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Военная операция на Украине

Глава МИД Италии заявил о выполнении всего необходимого для обеспечения обороны Украины

Антонио Таяни вновь выразил надежду, что Россия пересмотрит свое решение приостановить участие в зерновой сделке

РИМ, 1 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни в понедельник вечером в эфире телеканала Rete 4 заявил, что Рим сделает все необходимое для обеспечения обороны Украины.

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"Мы сделаем все, что потребуется, чтобы обеспечить оборону Украины, потому что если Украина будет себя защищать, то сможет вести переговоры с Москвой", - сказал он, уточнив, что Рим не хочет, чтобы "какое-либо дипломатическое пространство закрывалось", и что конечной "целью является достижение мира".

Таяни также выразил мнение, что если бы ООН с самого начала назначила бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, а "также, может быть, экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель" специальными посланниками по поиску решения конфликта на Украине, то, "возможно, был бы достигнут положительный результат".

Вице-премьер вновь выразил надежду, что Россия пересмотрит свое решение приостановить участие в зерновой сделке.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". 

Теги:
ИталияВоенная операция на Украине
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