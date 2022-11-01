Politico: США и НАТО проведут в ноябре встречу по вопросам кибербезопасности

Переговоры проведут в условиях растущей обеспокоенности членов альянса по поводу возможных попыток России осуществлять кибератаки на Украине, отмечает газета

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты организуют в ноябре встречу в рамках НАТО, посвященную вопросам укрепления кибербезопасности. Об этом сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

Как утверждает издание, встреча будет проведена в условиях растущей обеспокоенности членов НАТО по поводу возможных попыток РФ осуществлять все более опасные кибератаки на Украине и в Европе в условиях приближающейся зимы.

Отмечается, что чиновник, говоривший с изданием по условиях анонимности, не стал называть конкретные даты проведения встречи.

В марте этого года президент США Джо Байден выступил с утверждением о том, что Россия, вероятнее всего, ответит на принимаемые против нее Западом меры кибератаками. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что заявления Байдена объясняются истерией и приступом русофобии на фоне ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее называл смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании.