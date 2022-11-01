КНДР призвала Республику Корея и США прекратить совместные военные учения

Тренировки с участием нескольких сотен самолетов представляют собой отработку агрессивной войны, заявил представитель министерства иностранных дел страны

СЕУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел КНДР призвало США и Республику Корея прекратить крупномасштабные военные учения в регионе и назвало их провокацией. Об этом в понедельник заявил представитель министерства иностранных дел КНДР, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ситуация на Корейском полуострове и в его окрестностях снова вступила в фазу серьезного противостояния "силы на силу" из-за непрекращающихся и безрассудных действий США и Южной Кореи", - говорится в заявлении дипломата.

"Учения с участием нескольких сотен самолетов, включая F-35B с баз в Японии, представляют собой отработку агрессивной войны. Ее основная цель - удары по стратегическим объектам КНДР в случае потрясений на Корейском полуострове", - указал представитель МИД КНДР. Он отметил, что масштабные учения США и их "сателлитов в этом году проходят почти каждый день", что делает Корейский полуостров местом повышенной напряженности, где наблюдается "самая серьезная военная угроза на планете".

По его словам, "учения США и их вассалов" в регионе имеют наиболее явную агрессивную природу по сравнению с маневрами в остальных точках земного шара. В качестве доказательства этих слов он указал на продолжительность, масштаб, содержание и интенсивность маневров. "КНДР готова принять все необходимые меры по защите суверенитета, граждан и территориальной целостности. Если США продолжат грубые военные провокации, КНДР рассмотрит еще более весомые ответные меры", - добавил дипломат. США следует немедленно отказаться от учений, если они не хотят, чтобы ситуация развивалась в ущерб их интересам, заключили в Пхеньяне.

Военные Республики Корея и США начали в понедельник пятидневные учения Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов, подобные по масштабу маневры ВВС не проводились на протяжении почти пяти лет. Нынешние учения похожи на маневры Vigilant Ace, проведение которых было остановлено в 2018 году при предыдущем южнокорейском президенте Мун Чжэ Ине, стремившемся к диалогу с КНДР. Тренировки авиации пройдут после заявлений Сеула и Вашингтона, что КНДР может провести ядерное испытание.