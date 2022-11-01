ЦИК Бразилии предписал полиции расчистить занятые сторонниками Болсонару трассы

В случае невыполнения предписания руководству правоохранительных органов может быть назначен штраф в размере около $20 тыс. за каждый час нарушения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноября. /ТАСС/. Глава Высшего избирательного суда Бразилии (TSE, выполняет функции ЦИК) Алешандри ди Морайс приказал Федеральной дорожной полиции и военной полиции штатов расчистить автодороги, занятые сторонниками действующего президента страны Жаира Болсонару. Протестующие не согласны с результатами воскресного голосования на всеобщих выборах, по итогам которых социалист Луис Инасиу Лула да Силва был объявлен следующим главой государства.

"Федеральной дорожной полиции и военной полиции соответствующих штатов в рамках своих компетенций незамедлительно принять все исчерпывающие необходимые меры <...> для немедленного освобождения всех общественных дорог, движение по которым было незаконным образом прервано", - говорится в документе, текст которого цитирует телеканал Globo.

В случае невыполнения предписания руководству правоохранительных органов может быть назначен штраф в размере около $20 тыс. за каждый час нарушения с возможностью отстранения от занимаемой должности. Он также потребовал от генерального прокурора страны и региональных управлений ведомства в случае нарушений привлечь к ответственности виновных.

Перекрытия отдельных участков автодорог сторонниками Болсонару начались вскоре после объявления результатов президентских выборов в воскресенье вечером, однако тогда они носили единичный и локальный характер. В понедельник вечером Globo сообщил о том, что Федеральная дорожная полиция зафиксировала 338 случаев перекрытия автомобильных дорог, в том числе федерального значения. Отмечается, что основные протесты охватили юг и юго-восток страны, где преимущественно голосовали за Болсонару. Местами протестующие устраивают на дорогах баррикады из горящих покрышек.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Около 32 млн человек не явились на избирательные участки.