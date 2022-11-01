В Пхеньяне предупредили о финальной фазе сценария ядерной войны США с КНДР

Северная Корея готова принять все необходимые меры для защиты суверенитета своей страны, отметил представитель МИД республики

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Сценарий ядерной войны США с КНДР вступил в финальную фазу. Такое мнение выразил представитель северокорейского МИД, слова которого приводит во вторник агентство ЦТАК.

"Все факты отчетливо демонстрируют, что американский сценарий ядерной войны с КНДР вошел в финальную стадию", - подчеркнул дипломат, комментируя маневры Южной Кореи и США. В МИД КНДР отметили, что "нигде в мире не проходят столь агрессивные военные учения, как те, которые проводят Соединенные Штаты и их последователи".

"США - единственная страна в мире, главной целью ядерной программы которой является свержение режимов, они должны быть готовы заплатить равнозначную цену в случае попытки применить силу против КНДР", - продолжал дипломат. Он заверил, что Пхеньян готов принять все необходимые меры для защиты суверенитета своей страны, ее территориальной целостности и безопасности народа.

Военнослужащие Республики Корея и США начали в понедельник пятидневные учения Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов. Маневры схожи с Vigilant Ace, проведение которых было остановлено в 2018 году при предыдущем южнокорейском президенте Мун Чжэ Ине, стремившемся к диалогу с КНДР.