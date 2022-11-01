Bloomberg: Twitter ограничил сотрудникам доступ к инструментам для модерации контента

Как отметили источники, сотрудники службы доверия и безопасности компании обеспокоены считают, что такой шаг может привести к нехватке ресурсов для обеспечения соблюдения политики социальной сети в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей США

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Компания Twitter ограничила некоторым своим сотрудникам доступ к внутренним инструментам, которые используются для модерации контента и обеспечения соблюдения политики компании в одноименной социальной сети. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, многие сотрудники службы доверия и безопасности Twitter сейчас не могут налагать санкции на учетные записи, которые нарушают правила, связанные с распространением недостоверной информации и публикацией оскорбительных сообщений, за исключением самых серьезных нарушений.

При этом сотрудники, которые следили за соблюдением политики Twitter во время президентских выборов в Бразилии, получили 29 октября лишь ограниченный доступ к внутренним инструментам.

Как отметили источники, сотрудники службы доверия и безопасности компании обеспокоены сокращением объемов модерации контента, поскольку они считают, что такой шаг может привести к нехватке ресурсов для обеспечения соблюдения политики социальной сети в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей США, которые состоятся 8 ноября.

27 октября Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twittwer.

Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Информации о том, кто из бывших членов совета директоров остался работать в компании, пока не приводится.