Nikkei: США призывают Японию присоединиться к ограничениям экспорта полупроводников в КНР

По данным издания, японская сторона после обращения США начала соответствующие согласования

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. США призывают Японию и других своих союзников присоединиться к принятым Вашингтоном мерам экспортного контроля в отношении поставок передовых полупроводников в Китай. Об этом сообщила во вторник газета Nikkei.

По данным ее правительственного источника, японская сторона после обращения США начала соответствующие согласования. В частности, специалисты обсуждают, какие из принятых Вашингтоном мер можно реализовать. При этом в Токио будут следить за тем, какие шаги примут другие страны, в том числе члены ЕС и Южная Корея, отмечает газета.

Ранее заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез заявил, что Вашингтон планирует в будущем заключить сделку с союзниками по ограничению экспорта в Китай оборудования для производства чипов. По его мнению, введение санкций против России может послужить для Запада моделью в отношениях с Китаем.

В начале октября США ограничили китайским компаниям доступ к технологиям и оборудованию для производства полупроводников. По мнению ряда наблюдателей, это может замедлить технологическое и военное развитие КНР.