Хафтар пообещал решающую битву, если иностранные наемники добровольно не уйдут из Ливии

Командующий Ливийской национальной армией подчеркнул, что не призывает к войне

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) - вооруженными силами, поддерживающими парламент Ливии в восточной части страны, фельдмаршал Халифа Хафтар пообещал начать решающее сражение по изгнанию иностранных сил и наемников, если они добровольно не покинут ливийскую территорию. Об этом он заявил в ходе своего выступления в регионе Эль-Джуфра.

"Если мирные усилия, направленные на вывод из страны иностранных сил и наемников, не увенчаются успехом, мы приступим к решающей битве за освобождение Ливии", - отметил фельдмаршал, слова которого привел во вторник новостной портал Afrigatenews. Хафтар добавил, что его силы "будут действовать в соответствии с волей ливийского народа после того, как все предыдущие попытки завели в тупик и принесли неутешительные результаты".

"Мы не призываем к войне, - подчеркнул командующий ЛНА, - а являемся сторонниками мира и сотрудничества, призывают к войне те, кто направил в нашу страну своих солдат и наемников".

Хафтар приветствовал миссию нового спецпредставителя генсека ООН по Ливии Абдулая Батили, порекомендовав ему "не предпринимать никаких инициатив, которые не идут непосредственно от ливийского народа".

В настоящее время в Ливии фактически существуют два кабинета министров: на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства, возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой, со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Однако выборы, намеченные на декабрь прошлого года, отменили, дата их проведения до сих пор не определена.