В Киеве с 2 ноября вместо троллейбусов запустят автобусы

Такое решение принято для экономии электроэнергии

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти украинской столицы из-за дефицита электричества выпустят на троллейбусные линии автобусы. Об этом сообщил во вторник мэр Киева Виталий Кличко.

"С завтрашнего дня, со 2 ноября, по всем троллейбусным маршрутам столицы будут ездить автобусы. Мы делаем это, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и сэкономить электричество", - написал он в своем Telegram-канале.

Кличко также поблагодарил киевлян, которые "сознательно относятся к ситуации и экономят электроэнергию дома и на рабочих местах".

В понедельник утром из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Киеве 80% потребителей оказались без водоснабжения и 350 тыс. квартир остались без электричества. К вечеру была восстановлена подача воды в левобережной части города. Без воды оставались 40% потребителей, без электроэнергии - 270 тыс. квартир. Во вторник утром Кличко заявил, что подача воды и электроснабжение восстановлены, однако вводятся отключения, поскольку дефицит в энергосистеме значителен.