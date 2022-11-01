США ввели санкции против боевиков ИГ в Сомали и поставщиков оружия для них

В американском Минфине подчеркнули, что вашингтонская администрация стремится пресечь финансирование терроризма в Африке

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты во вторник внесли в санкционные списки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), орудующих в Сомали, а также лиц, принимавших участие в "террористической сети торговли оружием" в Восточной Африке. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении американского Минфина.

Как отмечается в документе, рестрикции были введены против тех, кто продавал оружие боевикам и входил в террористическую группировку "Аш-Шабаб".

В Минфине подчеркнули, что вашингтонская администрация стремится пресечь финансирование терроризма в Африке. Нынешний американский санкционный пакет стал первым, который был введен против ИГ в Сомали. При этом, как указали в ведомстве, в ближайшие недели ожидаются новые рестрикции против террористов.

Боевики "Аш-Шабаб" подорвали утром в субботу возле здания министерства образования Сомали два начиненных взрывчаткой автомобиля. Количество погибших в результате нападения увеличилось до 120. Нынешний террористический акт стал в Сомали самым крупным по числу погибших с 2017 года, когда при двух взрывах возле отеля "Сафари" погибли 587 человек.

В 1969 году в Сомали в результате военного переворота власть захватил Сиад Барре. Он правил страной до января 1991 года, когда был вынужден бежать из Могадишо при приближении к столице повстанцев. С уходом Барре в Сомали началась гражданская война, породившая в 2004 году террористическую группировку "Аш-Шабаб". К 2010 году она контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей группировки объявил о присоединении боевиков к террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет до 10 тыс. боевиков.