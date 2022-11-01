В Южной Осетии заявили, что рассчитывают на Россию в условиях нестабильной ситуации в мире

Глава МИД страны Ахсар Джиоев выразил признательность руководству и народу России за масштабную социальную и экономическую помощь

ЦХИНВАЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Южная Осетия в условиях нестабильной международной ситуации рассчитывает только на Российскую Федерации и ее вооруженные силы. Об этом глава МИД страны Ахсар Джиоев заявил в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась во вторник в Москве.

"В условиях нестабильной международной ситуации мы должны опираться на друга на дружественную страну и в этом мы видим только Россию, ее вооруженные силы, которые дислоцированы в Южной Осетии. Спасибо вам большое за то, что вы еще раз подтвердили приверженность России взятыми обязательствам в рамках подписанных соглашений", - сказал Джиоев.

Он подчеркнул, что для республики важно, что такой надежный гарант как РФ обеспечивает безопасность и стабильность Южной Осетии, выразив признательность руководству и народу России за масштабную социальную и экономическую помощь.