В ООН назвали временной мерой отсутствие движения по зерновому коридору 2 ноября

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Отсутствие движения по зерновому коридору 2 ноября является временной мерой. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Я думаю, что это временная мера", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста. "Это временная и чрезвычайная мера", - подчеркнул Хак, отметив, что соответствующее решение было принято делегациями Украины, Турции и ООН.

Хак добавил, что ООН находится в контакте с Россией на различных уровнях по приостановке участия в зерновой сделке. "Мы находимся в контакте с представителями России на разных уровнях. В данный момент мне нечего сказать о контактах с президентом РФ", - сказал он.

Ранее представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле сообщило, что представители указанных делегаций договорились не планировать движение судов по Черному морю на среду, 2 ноября. При этом в СКЦ отметили, что во вторник было проведено 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.