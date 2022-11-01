Белый дом не подтвердил утверждения о переброске РФ гиперзвукового оружия в Белоруссию

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Белоруссия еще до начала СВО РФ на Украине была готова разместить российские войска на своей территории и оказать им необходимую поддержку

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Американская администрация не подтверждает утверждения о переброске Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию, также в Вашингтоне не усматривают у Белоруссии заинтересованности в том, чтобы подключиться к специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Белоруссии", - сказал он. Кирби добавил, что США также "не видели никаких признаков того, что белорусские войска заинтересованы в том, чтобы ввязываться в войну на Украине".

При этом представитель Белого дома утверждал, что Белоруссия еще до начала СВО РФ на Украине была готова разместить российские войска на своей территории и оказать им необходимую поддержку. По словам Кирби, несмотря на заявления Минска, который объясняет наличие российских войск в стране стремлением укрепить боевую готовность РФ и Белоруссии, "это также может быть попыткой сковать украинские силы на севере страны и отвлечь их от того, что россияне продолжают делать на востоке и юге [Украины]".