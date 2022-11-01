В США не видят конкретных угроз вмешательства в предстоящие промежуточные выборы

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что обеспечение безопасности выборов остается приоритетом

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Американское правительство не фиксирует в настоящее время никаких конкретных угроз вмешательства в предстоящие 8 ноября в Соединенных Штатах промежуточные выборы. Об этом сообщил во вторник на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Нет каких-то конкретных угроз, о которых я бы мог сегодня сказать. Однако, безусловно, обеспечение безопасности наших выборов остается приоритетом. Мы сохраняем постоянную бдительность в связи с этим", - отметил представитель Белого дома.

"Мы комфортно себя чувствуем в том плане, что, по нашему мнению, выборы на следующей неделе удастся провести полностью, справедливым и свободным образом", - подчеркнул Кирби.

Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената.