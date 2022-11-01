Зеленский наградил еврокомиссара по энергетике орденом Ярослава Мудрого

Кадри Симсон находится в Киеве с необъявленным визитом, чтобы обсудить оказание экстренной помощи Евросоюза по поддержке энергетического сектора Украины

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский наградил во вторник орденом князя Ярослава Мудрого 3-й степени еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон в ходе ее визита в Киев. Об этом Симсон написала в своем Twitter.

"Для меня большая честь получить орден князя Ярослава Мудрого 3-й степени от президент Зеленского сегодня в Киеве, за помощь и поддержку оказанную Украине. Украина принадлежит к европейской семье. Мы будем поддерживать ее так долго, как это будет нужно", - написала Симсон.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что Симсон находится в Киеве с необъявленным визитом, чтобы обсудить оказание экстренной помощи Евросоюза по поддержке энергетического сектора Украины.

Ранее орденами князя Ярослава Мудрого первой степени Зеленский наградил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и бывшего премьера Италии Марио Драги, а госсекретарь США Энтони Блинкен получил этот же орден в сентябре.