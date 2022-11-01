Представитель регулятора в США высказался за запрет в стране TikTok

По словам Брендана Карра, не существует мира, в котором могли бы придумать достаточную защиту данных, чтобы иметь уверенность в том, что они не попадут в руки Коммунистической партии Китая

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Член Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр считает, что Вашингтон должен запретить социальную сеть TikTok.

"Я не верю, что есть какой-то иной путь, кроме запрета", - заявил Карр о TikTok в интервью порталу Axios, опубликованном во вторник. Он утверждает, что не существует "мира, в котором вы могли бы придумать достаточную защиту данных, чтобы иметь достаточную уверенность в том, что они не попадут обратно в руки [Коммунистической партии Китая]", сообщил портал.

Однако, как утверждает Axios, представитель TikTok уверен, что Карр выражает свою личную позицию, а не мнение Федеральной комиссии по связи. "Мы уверены, что находимся на пути к достижению соглашения с правительством США, которое удовлетворит все разумные соображения национальной безопасности", - приводит его слова портал.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена и TikTok разработали предварительное соглашение о решении касающихся работы платформы вопросов в области национальной безопасности Соединенных Штатов. В рамках него, как ожидается, TikTok внесет изменения в систему своего управления и безопасности данных без необходимости продажи платформы владельцем - китайской технологической компанией ByteDance. Стороны по-прежнему обсуждают потенциальное соглашение.

4 августа 2020 года занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп издал указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с TikTok активов на территории Соединенных Штатов. Позднее Трамп заявил, что дал "предварительное согласие" на приобретение американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Опасения прежней администрации США в отношении TikTok были связаны с утверждениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает персональные данные пользователей китайским властям.