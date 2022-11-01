В Молдавии начали проверку Air Moldova после серии отмен авиарейсов

Решение приняли для того, чтобы "проверить возможности оператора выполнять программу полетов в соответствии с заявленным расписанием и с соблюдением мер безопасности"

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Молдавии начало проверку авиакомпании Air Moldova, которая в последние дни неоднократно отменяла сразу несколько рейсов из-за технических неисправностей самолетов. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС во вторник пресс-секретарь управления Ирина Бодолика.

"Была инициирована комплексная проверка компании Air Moldova, чтобы проверить возможности оператора выполнять программу полетов в соответствии с заявленным расписанием и с соблюдением мер безопасности", - сказала Бодолика.