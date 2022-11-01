Белый дом: США работают со своими союзниками над вопросом продления зерновой сделки

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, более 9 млн тонн зерна и продуктов питания покинули Украину с начала реализации сделки

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами работает над вопросами продления сделки по экспорту зерна по Черному морю. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы всячески поддерживаем продление этой зерновой сделки. Предполагается, что ее продлят 19 числа этого месяца. Мы работаем с союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что это может произойти. И мы надеемся, что нам все же удастся этого добиться. На фоне того, что Россия объявила о приостановке [участия в сделке], мы рады видеть, что зерно все еще вывозится [с Украины]", - отметил официальный представитель Белого дома.

Отвечая на вопрос о соответствующем решении России, он подчеркнул, что США "предоставляют [РФ] самой рассказать, что стояло за этим объявлением". По словам Кирби, более 9 млн тонн зерна и продуктов питания покинули Украину с начала реализации зерновой сделки.