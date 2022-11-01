США проведут неформальную встречу СБ ООН по протестам в Иране 2 ноября

Во встрече примут участие представители гражданского общества Ирана

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. США и Албания созывают 2 ноября неформальную встречу Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" в связи с протестами в Иране. Об этом говорится в сообщении, распространенном постоянным представительством Соединенных Штатов при ООН во вторник.

"США и Албания совместно созывают встречу Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" 2 ноября, чтобы привлечь внимание к продолжающимся репрессиям в отношении женщин и девушек, представляющих религиозные и этнические меньшинства в Иране, а также чтобы подчеркнуть продолжающееся незаконное использование силы против мирных протестующих. Кроме того, встреча будет нацелена на то, чтобы поддержать независимое международное и достоверное расследование нарушений прав человека со стороны властей Ирана", - говорится в сообщении.

Во встрече в формате видеосвязи примут участие представители гражданского общества Ирана.

В Иране уже больше месяца не утихают волнения, начавшиеся после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

На фоне акций протеста в Иране США и Евросоюз ввели санкции против иранских физических юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона и Брюсселя, ответственны за подавление протестов. В Тегеране считают, что США и ЕС используют санкции в качестве инструмента для усиления социальной напряженности в исламской республике.