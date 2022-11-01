На Украине приостановили рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и ВНЖ

По информации издания "Вести", нововведения не действуют для супругов и близких родственников граждан Украины, а также лиц, которые по закону прибыли в страну для трудоустройства

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Кабмин Украины приостановил рассмотрение заявлений россиян для оформления иммиграции и вида на жительство. Об этом сообщил во вторник представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"В период военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены останавливается рассмотрение территориальными органами, подразделениями Государственной миграционной службы заявлений об оформлении разрешения на иммиграцию, оформление, в том числе утраченных или похищенных, документов и обмен свидетельств на постоянное или временное проживание, поданных гражданами РФ", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, был определен ряд категорий лиц, на которых эти ограничения не распространяются. Как уточняет украинское издание "Вести", нововведения не действуют для супругов и близких родственников граждан Украины, а также лиц, которые по закону прибыли на Украину для трудоустройства.