Белый дом утверждает, что у МУС нет оснований расследовать действия США в Афганистане

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в США поддерживают усилия Международного уголовного суда по привлечению к ответственности лиц за военные преступления в разных точках земного шара

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Американская администрация заявляет, что поддерживает усилия Международного уголовного суда (МУС) по привлечению к ответственности лиц за военные преступления в разных точках земного шара. При этом правительство США утверждает, что у МУС нет оснований проводить расследование действий американских сил, находившихся в Афганистане.

"Пусть сам МУС говорит о том, что он будет или не будет расследовать. Нам не известно ни о каких усилиях МУС, направленных на то, чтобы проводить расследование поведения сил США в Афганистане", - отметил во вторник на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Как мы говорили ранее, МУС выполняет важную работу в плане привлечения к ответственности лиц за военные преступления в разных частях мира. Однако мы также говорили, что расследование действий сил США в Афганистане является оправданным", - добавил сотрудник СНБ.

Палата предварительного производства МУС ранее выдала разрешение прокурору на возобновление расследования геноцида и военных преступлений в Афганистане, совершенных с мая 2003 года. В марте 2020 года МУС одобрил проведение расследования геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории Афганистана с 1 мая 2003 года. Однако вслед за этим власти Афганистана попросили суд в соответствии с Римским статутом передать расследование афганским национальным властям, и прокуратура МУС приостановила свою работу на данном направлении.

Ситуация поменялась с приходом к власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) в августе 2021 года. Как говорится в опубликованном в понедельник решении, "полученные от Афганистана материалы не свидетельствуют, что афганские власти расследовали или расследуют преступления в том объеме, в котором прокуратура МУС собиралась проводить свои расследования и которое оправдывало бы даже частичную отсрочку".

Война США в Афганистане

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

Нынешний президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной прошлого года о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года афганский президент Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.