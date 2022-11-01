Президент Туниса заявил, что для мира на Ближнем Востоке нужно палестинское государство

Каис Саид добавил, что его столицей должен быть Иерусалим

РАБАТ, 1 ноября. /ТАСС/. Достижение мира на Ближнем Востоке требует восстановления прав палестинцев и создания независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Об этом заявил во вторник вечером в столице Алжира президент Туниса Каис Саид, выступая на открытии 31-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ). Его речь транслирует национальное телевидение Алжира.

"Мир может установиться только через восстановление прав палестинцев и после создания независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме", - отметил он. При этом Саид добавил, что "права палестинцев не могут быть утрачены по давности".

Он также указал на важность того, чтобы "вопрос о правах палестинцев присутствовал во всех программах различных международных конференций и других мероприятий".

Кроме того, тунисский лидер затронул и кризис в Ливии. "Я призываю братьев в Ливии объединиться, вступить в диалог и добиться всеобъемлющего примирения", - заявил Саид. Он первым выступил на открытии алжирского саммита, так как Тунис проводил у себя предыдущую встречу в верхах ЛАГ, состоявшуюся весной 2019 года.

Мероприятие проходит в Международном конференц-центре имени Абдельлатифа Рахаля. В зале, помимо арабских лидеров и делегатов, также присутствуют почетные гости саммита: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Саль, президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев.