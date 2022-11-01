Президент Алжира поддержал Арабскую мирную инициативу для решения палестинской проблемы

Абдельмаджид Теббун также призвал "к созданию арабского контактного комитета с целью обращения в ООН для поддержки инициативы по получению Палестиной полноправного членства в этой организации"

РАБАТ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун во вторник вечером высказался в поддержку Арабской мирной инициативы для решения палестинской проблемы. Он выступил на открытии 31-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), его речь транслирует национальное телевидение Алжира.

"В свете нынешней международной ситуации нашим главным и центральным вопросом остается вопрос о Палестине", - заявил Теббун, имея в виду приоритеты арабского мира.

"Оккупация убивает невинных людей, разрушает дома палестинцев и пытается исказить исторические памятники Иерусалима. Ввиду неспособности ООН внедрить принцип двух государств (палестинского и израильского - прим. ТАСС) для мирного урегулирования, мы должны удвоить усилия по мобилизации международной поддержки палестинского народа, - продолжал он. - Мы подтверждаем нашу приверженность Арабской мирной инициативе со всеми ее пунктами как основе для возрождения мирного процесса и решения палестинского вопроса".

"Я призываю к созданию арабского контактного комитета с целью обращения в ООН для поддержки инициативы по получению Палестиной полноправного членства в этой организации", - сказал Теббун.

Принятая в 2002 году Арабская мирная инициатива предусматривает возможность заключения мирных соглашений и установления добрососедских отношений между арабами и Израилем, но только при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, а также признания им Государства Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

Саммит ЛАГ проходит в Международном конференц-центре имени Абдельлатифа Рахаля в столице Алжира. В зале, помимо арабских лидеров и делегатов, также присутствуют почетные гости: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Саль, президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев.