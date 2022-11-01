Президент Кипра назвал своей главной целью сохранение единства правящей партии

Никос Анастасиадис не стал напрямую называть имя кандидата на пост главы государства

НИКОСИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, покидающий свой пост в феврале 2023 года, не стал напрямую называть имя кандидата на пост главы государства, которого он готов поддержать, и подчеркнул, что его главной задачей в преддверии президентских выборов является сохранение единства правящей партии "Демократический сбор" (ДИСИ).

"В ответ на то, что говорится и пишется, я хочу ясно дать понять, что моя единственная забота - это сохранение единства исторической партии "Демократический сбор", - говорится в письменном заявлении Анастасиадиса, распространенном во вторник канцелярией президента после того, как участник предстоящих президентских выборов, лидер ДИСИ Авероф Неофиту призвал главу государства изложить избирателям свои предвыборные предпочтения.

При этом президент добавил, что в письменной форме известит Неофиту о своих намерениях в создавшейся ситуации. "Одновременно я повторяю, что, как это было всегда, я доступен для господина Неофиту, чтобы выслушать любые мнения или опасения, которые у него были или до сих пор остаются", - подчеркнул президент.

В одном из своих октябрьских выступлений в Лимасоле Анастасиадис высказал предположение, что после ухода с президентского поста ему удастся сохранить свое влияние на будущего главу государства, так как все три главных кандидата в президенты - Неофиту, экс-глава МИД Никос Христодулилис и бывший постпред Кипра при ООН Андреас Маврояннис - его близкие соратники. Эти слова многие представители кипрской общественности восприняли как завуалированную поддержку Христодулидиса, который с большим отрывом лидирует во всех рейтингах, однако спустя несколько дней глава государства сказал, что с его стороны это был шуточный комментарий.

Во время последних теледебатов с участием кандидатов в президенты Кипра Неофиту, отвечая на вопросы избирателей, назвал позицию президента двусмысленной. Неофиту также возмутил тот факт, что президент назвал Христодулидиса соратником, в то время как, по мнению лидера ДИСИ, экс-глава МИД своим выдвижением в президенты в качестве независимого кандидата подрывает позиции партии, членом которой он сам является.