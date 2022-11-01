Генсек ЛАГ заявил, что Ближний Восток находится в центре мировых кризисов

Он является основным регионом, поставляющим энергоресурсы на мировой рынок, добавил Ахмед Абу аль-Гейт

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Ближний Восток находится в центре мировых кризисов, так как является основным регионом, поставляющим энергоресурсы на мировой рынок. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт на первом заседании 31-го саммита арабских стран, открывшегося в столице Алжира.

"Арабский регион находится в центре международных кризисов, поскольку является опорой для поставок энергоносителей на мировой рынок", - указал Абу аль-Гейт. По его убеждению, Ближний Восток "переживает кризис продовольственной безопасности, а обеспечение продовольствием, энергией, а также климатические изменения представляют единую систему и являются причиной глобального кризиса, с которым мир столкнулся в настоящее время".

Кроме того, указал генсек ЛАГ, "отдельные арабские государства сталкиваются с угрозами соседних, неарабских стран, которые стремятся расширить свое влияние в регионе и навязать свою гегемонию в дополнение к террористическим группировкам, угрожающим внутренней стабильности".

Абу аль-Гейт подчеркнул, что для преодоления указанных опасностей "нужна единая арабская стратегия и коллективный подход к проблемам все стран - членов ЛАГ". "Урегулирование кризисов внутри арабского мира, - считает генсек, - более чем когда-либо становится делом самих арабских стран, и не стоит передавать международному сообществу проблемы по их разрешению".

Он отметил, что ЛАГ следит за обстановкой в Ливии и выразил надежду, что "ливийские стороны будут проявлять больше гибкости в отношениях между собой". Касаясь палестинской проблемы, Абу аль-Гейт отметил, что "борьба палестинского народа является честью всей арабской нации".

Нынешний саммит ЛАГ - первая очная встреча лидеров стран-членов региональной организации за более чем три года. Последний по времени арабский саммит проходил в начале апреля 2019 года в Тунисе, затем арабские встречи на высшем уровне откладывались из-за пандемии коронавируса. В повестку дня саммита в Алжире, который завершится в среду, включено обсуждение актуальных проблем региона, в частности кризисной ситуации в Ливии, Сирии, Йемене, палестинского досье, а также вопроса об обеспечении продовольственной безопасности, укреплении межарабских отношений и реализации проектов в рамках арабской экономической интеграции.