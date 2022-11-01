1 ноября, 19:36
Военная операция на Украине

Во Франции считают, что должны действовать вместе с Китаем для урегулирования на Украине

Как отметила глава МИД Франции Катрин Колонна, "двусторонние франко-китайские обмены будут активизироваться"

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Франция и Китай должны действовать вместе, чтобы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И.

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"Провела конструктивный разговор с моим китайским коллегой Ван И", - написала Колонна в Twitter. "Мы должны действовать вместе, чтобы положить конец эскалации на Украине", - отметила она.

По словам французского министра, также необходимо "добиться от КНДР выполнения взятых обязательств". Колонна заявила, что "двусторонние франко-китайские обмены будут активизироваться". 

Теги:
УкраинаКитайФранцияВоенная операция на Украине
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