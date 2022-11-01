Bild: в Германии намерены заменить библейские надписи в Берлинском городском дворце

При этом, как пишет газета, государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот не уточнила, что из себя должны представлять эти тексты

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот ("зеленые") планирует убрать библейские надписи из Берлинского городского дворца, расположенного в центре германской столицы, и заменить их другими текстами. Об этом во вторник сообщила газета Bild.

По ее информации, Рот выступает за то, чтобы цитаты из Библии, которые можно увидеть на куполе Берлинского городского дворца, были заменены другими текстами. "В настоящее время ведется работа над художественным проектом по временному смешиванию реконструированной надписи с альтернативными, комментирующими и рефлексивными текстами", - приводит слова Рот газета Bild. При этом, как пишет издание, она не уточнила, что из себя должны представлять эти тексты.

Цитаты из Библии были выбраны королем Фридрихом Вильгельмом IV (1795-1861) и реконструированы на куполе в 2020 году. Надпись, как указывает издание, с самого начала вызвала критику. Утверждалось, что христианские слова исключат другие религии. Вместе с тем Рот неоднократно подчеркивала, что слова из Библии и золотой крест на куполе противоречат "космополитизму", который отличает форум Гумбольдта.

Городской дворец был реконструирован, как того и хотел Бундестаг. Но едва здание было построено, с ним начали бороться. Внутри было запрещено проводить какую-либо реконструкцию, а в окрестностях больше не должно быть оригинального убранства, а вместо этого следовало установить ворота в индийском стиле.