В Израиле завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

По данным ЦИК, явка составила 66,3%

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Голосование на досрочных выборах в Кнессет (парламент Израиля), проходившее во вторник, завершилось. Избирательные участки по всей стране закрыли свои двери в 22:00 по местному времени (23:00 мск), вскоре начнется подсчет бюллетеней.

По данным израильского ЦИК, по состоянию на 20:00 (21:00 мск) явка составила 66,3%. Это рекордные цифры с 1999 года.

В общей сложности в стране работали около 12 тыс. избирательных участков. Правом голоса на этих выборах, по данным ЦИК, обладали 6,78 млн избирателей.

По итогам выборов - пятых в стране с 2019 года - определится состав Кнессета 25-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции. В случае успеха по ее итогам будут приведены к присяге новое правительство и премьер. Нынешний глава кабмина Яир Лапид, занявший пост 1 июля, будет возглавлять переходное правительство до момента приведения к присяге нового премьера.