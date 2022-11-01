Глава Полиции Капитолия призвал усилить охрану американских законодателей

Том Мэнджер отметил, что ведомство ведет обзор обстоятельств нападения на Пола Пелоси

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Начальник Полиции Капитолия Том Мэнджер призвал усилить охрану американских законодателей в свете нападения на Пола Пелоси - супруга спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Мы считаем, что сегодняшний политический климат [в стране] требует выделения большего объема ресурсов, чтобы обеспечивать дополнительные слои физической защиты членов Конгресса", - говорится в обнародованном во вторник Мэнджером письменном заявлении. В нем также отмечается, что Полиция Капитолия "ведет обзор обстоятельств произошедшего в пятницу инцидента", то есть нападения на Пола Пелоси. Полиция Капитолия является самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством и отвечает в первую очередь за охрану Конгресса.

Белый дом отказался уточнить, считает ли президент США Джо Байден, что у него имеются полномочия, позволяющие усилить охрану членов Конгресса, и собирается ли он воспользоваться ими, если придерживается такого мнения. "В плане того, как это относится к охране законодателей, я бы вас переадресовала к Полиции Капитолия. Обеспечением защиты членов Конгресса занимается она", - сказала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Байден говорил об этом "множество раз", он относится к данной проблеме "очень серьезно".

Утром 28 октября пресс-служба Нэнси Пелоси проинформировала, что злоумышленник ворвался в ее дом в Сан-Франциско (штат Калифорния) и напал на ее супруга. 82-летний Пол Пелоси был успешно прооперирован в связи с полученным переломом костей черепа и серьезными повреждениями правой руки и кистей. В понедельник прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила обвинения мужчине, напавшему с молотком на мужа спикера Палаты представителей. 42-летнему канадцу Дэвиду Депепи инкриминируется вооруженное нападение на члена семьи госслужащего США, что грозит 30 годами тюрьмы, и совершение других правонарушений. Отдельно обвинения против Депепи выдвинули власти Сан-Франциско, они включают покушение на убийство, нападение с применением оружия, жестокое обращение с пожилым человеком. Окружной прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс заявила, что нападение было политически мотивировано.