1 ноября, 20:41

Парламент Турции одобрил продление мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане

С 17 ноября срок миссии будет продлен еще на один год

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило во вторник продление мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане, сообщает Anadolu Agency.

Законопроект за подписью президента Турции Тайипа Эрдогана был утвержден на пленарном заседании парламента.

Таким образом, с 17 ноября 2022 года срок миссии турецких военных в Азербайджане будет продлен еще на один год.

Совместный турецко-российский Мониторинговый центр по Карабаху, в котором дислоцированы турецкие военные, успешно продолжает свою деятельность, говорится в тексте документа. Согласно документу, продолжение миссии турецких военных в Совместном центре необходимо для осуществления эффективной и конструктивной роли Турции в регионе и отвечает ее национальным интересам.

Впервые мандат был одобрен в ноябре 2020 года. 

Теги:
АзербайджанТурция
© Информационное агентство ТАСС
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