Нетаньяху назвал результаты экзитполов "хорошим стартом"

При этом лидер партии "Ликуд" отметил, что необходимо дождаться реального подсчета голосов

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху назвал результаты экзитполов на состоявшихся во вторник парламентских выборах в Израиле "хорошим стартом", но отметил, что необходимо дождаться результатов "реального подсчета" голосов". Соответствующее заявление политик сделал, выступая перед журналистами и сторонниками в штабе своей партии.

"Это хороший старт. И это все, что я могу сказать прямо сейчас, необходимо дождаться реального подсчета голосов", - сказал Нетаньяху, чье выступление транслировала государственная израильская радиостанция Kan, чей экзитпол обещает блоку правых политических сил во главе с "Ликуд" 62 мандата в 120-местном парламенте, что позволяет создать правительственную коалицию. Помимо политсилы Нетаньяху, которой экзитпол Kan обещает 30 мест, в нее, как ожидается, войдут партии "Религиозный сионизм" (15 мест, согласно этому же экзитполу), ШАС (10 мест), "Объединенный иудаизм Торы" (семь мест).

По данным Kan, глава "Ликуда" Нетаньяху уже провел во вторник вечером первые переговоры с лидерами партий правого блока, которые потенциально могут войти в его будущую правительственную коалицию.

Идущая на втором месте партия "Еш атид" нынешнего премьер-министра Яира Лапида, согласно тому же экзитполу, получает 22 мандата. Вместе с потенциальными союзниками эта политическая сила может рассчитывать на коалицию в составе 54 депутатов, то есть менее половины состава Кнессета.

Парламентские выборы в Израиле - пятые в стране с 2019 года - проходили во вторник. По их итогам определится состав Кнессета 25-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции. В случае успеха по ее итогам будут приведены к присяге новое правительство и премьер.