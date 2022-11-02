Дорожная полиция Бразилии попросила усиления для борьбы с перекрытиями трасс

Заблокированными остаются еще 227 федеральных трасс

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральная дорожная полиция Бразилии (PRF) не имеет достаточных кадровых ресурсов, чтобы разблокировать занятые сторонниками президента страны Жаира Болсонару автодороги. Глава ведомства просит направить им в усиление Национальные силы правопорядка, а также предоставить воздушные суда Федеральной полиции.

Как уточняет во вторник портал G1 со ссылкой на заявление правоохранителей, еще 227 федеральных трасс до сих пор остаются заблокированными. "Задействование всего имеющегося штата ведомства оказалось недостаточным для того, чтобы полностью разблокировать более 400 заторов. Таким образом, во исполнение судебного предписания необходима поддержка Национальных сил для объединения усилий в обеспечении общественных интересов", - цитирует портал главу PRF Силвинея Васкеса.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента, действующего главу государства Жаира Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Около 32 млн человек не явились на избирательные участки.

После объявления результатов вечером того же дня в стране начались перекрытия отдельных участков автодорог сторонниками Болсонару, тогда они носили единичный и локальный характер. В понедельник вечером телеканал Globo сообщил о том, что Федеральная дорожная полиция зафиксировала 338 случаев перекрытия автомобильных дорог, в том числе федерального значения. Отмечается, что основные протесты охватили юг и юго-восток страны, где преимущественно голосовали за Болсонару. Местами протестующие устраивают на дорогах баррикады из горящих покрышек. На этом фоне глава Высшего избирательного суда Бразилии (TSE, выполняет функции ЦИК) Алешандри ди Морайс приказал Федеральной дорожной полиции и военной полиции штатов расчистить автодороги, занятые сторонниками действующего президента.

В результате протестов на дорогах, в отдельных регионах уже наблюдается нехватка топлива. Представители промышленности и сферы торговли предупреждают о возможных проблемах со снабжением в случае продолжения акций пропрезидентских манифестантов. Сам Болсонару осудил такого рода методы, однако признал право людей на мирное выражение протеста.