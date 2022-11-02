Глава Минобороны Британии признал, что в стране не хватает летчиков для истребителей F-35

Бен Уоллес пояснил, что подготовка летного состава постоянно сталкивается с задержками, а обучение стало длиться до восьми лет

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес признал, что в стране не хватает летчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35, а их подготовка занимает слишком много времени.

"Наша схема подготовки летчиков не то место, где я хотел бы находиться", - сказал Уоллес, выступая 1 ноября в комитете Палаты лордов, верхней палаты британского парламента. Он назвал сложившуюся ситуацию "довольно проблематичной". Министр пояснил, что подготовка летного состава постоянно сталкивается с задержками, в результате чего обучение занимает вплоть до восьми лет вместо установленного целевого показателя в два-три года.

Как напоминает телеканал Sky News, изначально Великобритания намеревалась приобрести в Соединенных Штатах 138 самолетов F-35. Однако с 2006 года Минобороны королевства купило 27 машин. Из них один истребитель упал в Средиземное море при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth в ноябре прошлого года, а еще три находятся в США.

Полную стоимость одного F-35 для британского бюджета эксперты оценивают в 190 млн фунтов стерлингов ($218 млн).