Госдеп заявляет о сближении взглядов Запада на "вызовы" со стороны Китая

В частности, стороны намерены координировать действия по вопросу Тайваня, отметил заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Говард Соломон

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов фиксирует усиливающееся сближение взглядов своих союзников и партнеров на "вызовы" со стороны Китая. Об этом заявил во вторник и. о. заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Говард Соломон на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном поездке госсекретаря Энтони Блинкена на встречу глав МИД Группы семи (G7) в ФРГ.

"В целом не только с Германией, но и с другими нашими партнерами наблюдается все большее сближение взглядов на абсолютные подходы к КНР, на вызовы, которые возникают [со стороны КНР], и на возможные перспективы. Есть необходимость координировать действия по различным вопросам, от обеспечения стабильности в плане напряженности до обеспокоенности некоторыми заявлениями, которые прозвучали на недавнем XX съезде Коммунистической партии Китая, по Тайваню", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Блинкен на саммите "семерки" обсудит "целый ряд тем, в том числе вызовы и перспективы со стороны Китая". "Мы будем обсуждать вопросы справедливой торговой практики, защиты интеллектуальной собственности, проблемы прав человека в Синьцзяне (Синьцзян-Уйгурском автономном районе), Тибете и других районах. И это все сферы, по которым мы тесно сотрудничаем с Германией и другими партнерами. Как я уже сказал, похоже, растет единство позиций и подходов [по отношению к КНР]", - заключил Соломон.

Блинкен 3-4 ноября посетит германский Мюнстер (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), где обсудит с главами внешнеполитических ведомств G7 оказание поддержки Украине, а также Африку и Индо-Тихоокеанский регион.