Япония заявила о проходе корабля ВМС Китая через ее территориальные воды

Судно прошло возле острова Кутиноэрабу

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошел через японские территориальные воды возле юго-западной части страны. Об этом сообщило в среду Министерство обороны Японии.

По данным оборонного ведомства, корабль прошел возле острова Кутиноэрабу, который относится к префектуре Кагосима. Затем, согласно информации Минобороны, он покинул японские территориальные воды в районе острова Якусима той же префектуры, после чего направился в юго-восточном направлении.

В связи с произошедшим оборонное ведомство Японии собирает дополнительную информацию о действиях китайского корабля.