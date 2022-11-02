2 ноября, 00:30
Военная операция на Украине

В регионах Украины отменили воздушную тревогу

Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Воздушную тревогу, объявленную в некоторых областях Украины, отменили. Об этом в среду свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По его информации ресурса, тревога отменена в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Вечером 1 ноября воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины: Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. Позже воздушную тревогу отменили в Харьковской и Сумской областях. После полуночи 2 ноября воздушная тревога объявлена в трех областях Украины: Киевской, Черкасской и Кировоградской. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация