В регионах Украины отменили воздушную тревогу

Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Воздушную тревогу, объявленную в некоторых областях Украины, отменили. Об этом в среду свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

По его информации ресурса, тревога отменена в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Вечером 1 ноября воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины: Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. Позже воздушную тревогу отменили в Харьковской и Сумской областях. После полуночи 2 ноября воздушная тревога объявлена в трех областях Украины: Киевской, Черкасской и Кировоградской.