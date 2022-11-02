В оппозиции ФРГ заявили, что Шольц раскалывает ЕС

Эксперт по вопросам прав человека фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Михаэль Бранд обвинил канцлера Германии в слишком мягком отношении к Китаю

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Эксперт по вопросам прав человека фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Михаэль Бранд обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в слишком мягком отношении к Китаю, заявив, что он раскалывает Европейский союз, заискивая перед руководством КНР.

"Олаф Шольц раскалывает ЕС, заискивая перед коммунистами в Китае. Мы испытали это непосредственно на переговорах на Тайване, речь идет о позиции Германии", - заявил Бранд в опубликованном во вторник интервью изданию Der Spiegel. При этом он утверждал, что "ошибки, которые Шольц допустил с [президентом РФ Владимиром] Путиным, теперь повторяются с [председателем КНР] Си [Цзиньпином] в Китае". "Ввиду поистине исторического поворотного момента делать себя еще более зависимым от крупнейшей в мире диктатуры стратегически фатально", - указал Бранд.

"Почти покорное отношение канцлера к Китаю, как прежде к Путину, ставит нас в противоречие с ЕС, США и другими партнерами на Западе, куда идет 90% нашего экспорта. Укрепляется представление о том, что Германия стремится только к собственной выгоде, а не к тесному сотрудничеству между демократиями", - подчеркнул он. Таким образом, по мнению эксперта, ФРГ теряет не только стратегических партнеров, но также рынки и рабочие места.

"За Шольцем здесь очень внимательно следят. Сигналы, которые он посылал в порт Гамбурга, стратегически опасны", - резюмировал Бранд. Ранее канцлер ФРГ одобрил приобретение китайской госкомпанией Cosco доли в 24,9% в порту Гамбурга.

В то же время Бранд полагает, что "зацикленность на Китае остается стратегической ошибкой". Китай, по словам эксперта, не спаситель германской экономики. Кроме того, Бранд призвал Шольца решить "критические вопросы" в ходе его визита в КНР, "а не только за закрытыми дверями". "Все это необходимо обсудить в Пекине. Но мы имеем дело с канцлером, который поступает наоборот, ведет себя тихо и слабо", - заключил эксперт.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц 4 ноября совершит визит в Китай, где, как ожидается, проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном. Это будет первая личная встреча Шольца с руководством Китая после его вступления в должность канцлера. В поездке, по словам Хебештрайта, главу правительства Германии будет сопровождать экономическая делегация. Переговоры будут охватывать весь спектр двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки дня, такие как совместные усилия в борьбе с изменением климата, ситуация на Украине и напряженность в регионах Восточной Азии.