Глава Минздрава ФРГ заявил о выделении до €8 млрд помощи больницам из-за инфляции

Клиники также будут защищены посредством объявленного ограничения цен на газ и электроэнергию, отметил Карл Лаутербах

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах пообещал больницам помощь на сумму до €8 млрд в условиях высокого уровня инфляции и серьезных затрат на электроэнергию.

"Это будет работать таким образом, что мы выделим деньги из фонда экономической стабилизации - до €8 млрд", - заявил Лаутербах во вторник вечером в эфире телеканала ZDF. При этом он заверил, что "ни у одной больницы не будет проблем из-за того, что она не может справиться с инфляцией, не сможет платить за электричество или за газ". По словам министра, больницы также будут защищены посредством объявленного властями ограничения цен на газ и электроэнергию, "но не только".

"Таким образом, мы гарантируем, что больницы не столкнутся с проблемами с ликвидностью из-за инфляции, цен на электроэнергию и газ", - подчеркнул глава Минздрава ФРГ. Однако более подробно о том, как конкретно будет выглядеть финансовая помощь, он не сообщил. Окончательное решение, как указал Лаутербах, должно быть принято в среду.

В фонд экономической стабилизации было вложено до €200 млрд. Это механизм, который призван смягчить последствия высоких цен на энергоносители для потребителей и компаний. За счет него будет финансироваться запланированное ограничение цен на газ. Лаутербах заметил, что провел плодотворные консультации с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером и министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком. "Мы просто поставили перед собой цель: в этом энергетическом кризисе ни одна больница не пострадает настолько, чтобы возникла проблема", - заключил он.

Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в сентябре инфляция в Германии ускорилась и достигла рекордных 10%. Бундесбанк в своем отчете предупредил, что германская экономика находится на пороге рецессии. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.